По его словам, таких стран в мире немного.

«Я думаю, что США такая страна, Китай и Евросоюз. Не одна какая-то страна, а весь Евросоюз. Это может быть такая посредническая миссия», - уточнил Зеленский.

Также он добавил, что его формула мира является безальтернативной и отказался от проедложений по завершению конфликта.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что одним из условий завершения конфликта является вывод украинской армии с территорий Запорожской и Херсонской областей, а также из ДНР и ЛНР, сообщает «Свободная пресса».

