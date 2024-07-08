Зеленский назвал возможных посредников в переговорах с Россией
Посредниками в мирных переговорах между Украиной и Россией могут быть «только серьёзные и сильные союзники». Как пишет ТАСС, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, таких стран в мире немного.
«Я думаю, что США такая страна, Китай и Евросоюз. Не одна какая-то страна, а весь Евросоюз. Это может быть такая посредническая миссия», - уточнил Зеленский.
Также он добавил, что его формула мира является безальтернативной и отказался от проедложений по завершению конфликта.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что одним из условий завершения конфликта является вывод украинской армии с территорий Запорожской и Херсонской областей, а также из ДНР и ЛНР, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru