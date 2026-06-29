В Париже разряд молнии ударил в шпиль Эйфелевой башни
29 июня 202611:55
Юлия Савченко
Молния ударила во время грозы в шпиль Эйфелевой башни в Париже. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Молнию назвали «невероятно яркой».
По данным СМИ, во Франции масштабные грозы сменили затяжную аномальную жару. В столице в период разгула непогоды скорость порывов ветра на вершине Эйфелевой башни доходила до 104,8 км/ч.
Ранее во Франции на фоне аномальной жары зарегистрировали на 1 тысячу больше смертей 24- 28 июня, чем за аналогичные периоды предыдущих лет.
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