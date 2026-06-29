В Париже разряд молнии ударил в шпиль Эйфелевой башни

Молнию назвали «невероятно яркой».

По данным СМИ, во Франции масштабные грозы сменили затяжную аномальную жару. В столице в период разгула непогоды скорость порывов ветра на вершине Эйфелевой башни доходила до 104,8 км/ч.

Ранее во Франции на фоне аномальной жары зарегистрировали на 1 тысячу больше смертей 24- 28 июня, чем за аналогичные периоды предыдущих лет.

