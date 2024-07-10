Орбан: Ракетный удар по Киеву указывает на необходимость переговоров

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал ракетный удар по Киеву указанием на необходимость начать мирные переговоры, сообщает РИА Новости.

Байден после заявлений об ударе РФ по Киеву пообещал укрепить ПВО Украины

Премьер назвал атаку «трагической» и «ужасной». Она, по словам Орбана, подтвердила опасения Венгрии о дальнейшей эскалации конфликта на Украине, из-за чего глава кабмина «девять дней назад начал миротворческую миссию».

Ранее в Кремле заявили, что украинская антиракета упала на здание детской больницы в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраинаВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры