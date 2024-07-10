Орбан: Ракетный удар по Киеву указывает на необходимость переговоров

Премьер назвал атаку «трагической» и «ужасной». Она, по словам Орбана, подтвердила опасения Венгрии о дальнейшей эскалации конфликта на Украине, из-за чего глава кабмина «девять дней назад начал миротворческую миссию».

Ранее в Кремле заявили, что украинская антиракета упала на здание детской больницы в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

