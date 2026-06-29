Собянин: ПВО уничтожила четыре дрона, летевших на Москву
29 июня 202612:41
Юлия Савченко
Четыре беспилотника, летевших в направлении Москвы, были уничтожены средствами ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».
По словам градоначальника, военные ликвидировали два следовавших к столице БПЛА, пишет RT.
«Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву», - сообщил Собянин позднее.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Минувшей ночью над территорией России, включая Московский регион, ликвидировали 209 украинских БПЛА.
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