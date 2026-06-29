В Венесуэле 1,8 млн человек нуждаются в гумпомощи после землетрясения
Около 1,8 млн человек необходима гуманитарная помощь после мощного землетрясения в Венесуэле. Об этом заявили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).
Ранее в Венесуэле произошли подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5. В результате погибли 1450 человек, отмечает RT.
«Дети составляют около 680 тыс. из 1,8 млн человек, нуждающихся в гуманитарной помощи после разрушительных землетрясений... в Венесуэле», - указали в ЮНИСЕФ.
Представитель организации в республике Мануэль Родригес Пумароль отметил, что местные больницы работают на пределе возможностей. У тысяч детей нет надежного доступа к чистой воде.
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