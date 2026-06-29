В Венесуэле 1,8 млн человек нуждаются в гумпомощи после землетрясения

Ранее в Венесуэле произошли подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5. В результате погибли 1450 человек, отмечает RT.

«Дети составляют около 680 тыс. из 1,8 млн человек, нуждающихся в гуманитарной помощи после разрушительных землетрясений... в Венесуэле», - указали в ЮНИСЕФ.

Представитель организации в республике Мануэль Родригес Пумароль отметил, что местные больницы работают на пределе возможностей. У тысяч детей нет надежного доступа к чистой воде.

