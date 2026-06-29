Минобороны Литвы признало, что Россия не готовится к нападению на Прибалтику

Россия не готовится к военным действиям против прибалтийских государств. Об этом заявила пресс-служба министерства обороны Литвы, передает издание LRT.

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«Нет никаких признаков подготовки Россией крупномасштабного военного нападения на страны Прибалтики», — указали в ведомстве.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что Москва не намерена нападать на государства НАТО и не видит в этом смысла, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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