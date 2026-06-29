Минобороны Литвы признало, что Россия не готовится к нападению на Прибалтику
29 июня 202612:59
Юлия Савченко
Россия не готовится к военным действиям против прибалтийских государств. Об этом заявила пресс-служба министерства обороны Литвы, передает издание LRT.
«Нет никаких признаков подготовки Россией крупномасштабного военного нападения на страны Прибалтики», — указали в ведомстве.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что Москва не намерена нападать на государства НАТО и не видит в этом смысла, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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