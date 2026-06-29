Кайф против критики: Психиатр объяснил, как выявить «тяжелого» лудомана

Заболевшие игрой лудоманы сами не прозреют, предупредил в эфире НСН Руслан Исаев, но не подтвердил информацию о 13 миллионах россиянах, страдающих от тяжелой зависимости.

Главным отличительным признаком лудомании является отсутствие самокритики, заявил в интервью НСН врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.

По данным «Известий», тяжелыми формами игровой зависимости страдают до 12% взрослых россиян (около 13 млн человек), при этом за помощью обращается только каждый десятый. Исаев признал проблему, но призвал не сгущать краски.

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«Здесь нужно отделить мух от котлет. Следует понять, что они классифицируют как тяжелую зависимость. Здесь, по всей видимости, идет речь просто о склонности к игровой зависимости, я бы не сгущал краски. При этом, действительно, многие играют и у них присутствуют элементы зависимости. В последние три-пять лет наблюдается рост обращений по лудоманам не менее, чем в два раза. Большинство из них связано со ставками на спорт, но я не могу подтвердить, что все это тяжелая зависимость», - отметил врач.

Он объяснил, в какой момент увлечение перерастает в зависимость.

«Когда мы говорим о зависимости, речь идет о болезненных проявлениях и изменениях, а не просто так поиграл. Любая болезненная зависимость - это всегда нарушение критики. Это основной отличительный признак данного заболевания. Они не понимают, что зависимы и не могут остановиться, и не идут к врачу. Острые ощущения, кратковременные взрывы дофамина и других гормонов, которые они испытывают во время игры, перевешивают у них анализ последствий. Удовольствие и кайф от игры перекрывают трезвую критику. Это болезнь, и не стоит ожидать, что они прозреют. Не прозреют, они уже в тяжелой ситуации или на пути к ней», - заключил собеседник НСН.
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При этом он предупредил, что лудоманы, как правило, идут к врачу в тот момент, когда у них уже нет денег на лечение.

Советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов ранее заявил в пресс-центре НСН, что лудоманами считали знаменитых писателей Достоевского и Льва Толстого, а крупные карточные долги Пушкина пришлось закрывать императору.

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ФОТО: Артем Геодакян / ТАСС
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