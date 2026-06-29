Кайф против критики: Психиатр объяснил, как выявить «тяжелого» лудомана
Заболевшие игрой лудоманы сами не прозреют, предупредил в эфире НСН Руслан Исаев, но не подтвердил информацию о 13 миллионах россиянах, страдающих от тяжелой зависимости.
Главным отличительным признаком лудомании является отсутствие самокритики, заявил в интервью НСН врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.
По данным «Известий», тяжелыми формами игровой зависимости страдают до 12% взрослых россиян (около 13 млн человек), при этом за помощью обращается только каждый десятый. Исаев признал проблему, но призвал не сгущать краски.
«Здесь нужно отделить мух от котлет. Следует понять, что они классифицируют как тяжелую зависимость. Здесь, по всей видимости, идет речь просто о склонности к игровой зависимости, я бы не сгущал краски. При этом, действительно, многие играют и у них присутствуют элементы зависимости. В последние три-пять лет наблюдается рост обращений по лудоманам не менее, чем в два раза. Большинство из них связано со ставками на спорт, но я не могу подтвердить, что все это тяжелая зависимость», - отметил врач.
Он объяснил, в какой момент увлечение перерастает в зависимость.
«Когда мы говорим о зависимости, речь идет о болезненных проявлениях и изменениях, а не просто так поиграл. Любая болезненная зависимость - это всегда нарушение критики. Это основной отличительный признак данного заболевания. Они не понимают, что зависимы и не могут остановиться, и не идут к врачу. Острые ощущения, кратковременные взрывы дофамина и других гормонов, которые они испытывают во время игры, перевешивают у них анализ последствий. Удовольствие и кайф от игры перекрывают трезвую критику. Это болезнь, и не стоит ожидать, что они прозреют. Не прозреют, они уже в тяжелой ситуации или на пути к ней», - заключил собеседник НСН.
При этом он предупредил, что лудоманы, как правило, идут к врачу в тот момент, когда у них уже нет денег на лечение.
Советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов ранее заявил в пресс-центре НСН, что лудоманами считали знаменитых писателей Достоевского и Льва Толстого, а крупные карточные долги Пушкина пришлось закрывать императору.
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