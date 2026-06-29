При этом он предупредил, что лудоманы, как правило, идут к врачу в тот момент, когда у них уже нет денег на лечение.

Советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов ранее заявил в пресс-центре НСН, что лудоманами считали знаменитых писателей Достоевского и Льва Толстого, а крупные карточные долги Пушкина пришлось закрывать императору.

