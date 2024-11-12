СМИ: Украина намерена усилить позицию перед переговорами с Россией
Перед вступлением в должность президента США Дональда Трампа Украина хочет занять наиболее выгодную позицию для переговоров с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Он рассказала, что ближайшие четыре-пять месяцев могут стать решающими для хода российско-украинского конфликта. Собеседник отметил, что Украина сейчас определяет позиции обеих сторон на переговорах.
Он добавил, что после победы Трампа на президентских выборах в США вступление Украины в НАТО стало «менее вероятным», а риск сокращения военной помощи существенно увеличился. Киев рассчитывает на помощь от администрации действующего президента Джо Байдена перед инаугурацией Трампа 20 января будущего года.
Ранее издание Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что Дональд Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину в четверг, 7 ноября, и обсудил с ним возможность прекращения конфликта на Украине. Однако пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал это «выдумкой».
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