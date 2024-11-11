«Сделка по Украине?»: Трамп пообщался с Путиным без «разрешения» Госдепа
Путин говорил, что не считает зазорным позвонить Трампу, Кремль еще не подтвердил их разговор, однако СМИ утверждают, что обсуждалась «территориальная сделка».
Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, впервые после избрания пообщался с Владимиром Путиным. Информация об этом пока неофициальная, при этом, по данным американских СМИ, и с Путиным, и с украинским лидером Владимиром Зеленским Трамп беседовал по личной инициативе, не спрашивая разрешение Госдепа.
ОТ ЗВОНКА ДО СДЕЛКИ: «НЕ СЧИТАЮ ЗАЗОРНЫМ»
Президент России Владимир Путин, выждав паузу после выборов президента США, впервые заговорил на эту тему в четверг, 7 ноября, на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента США . Уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ (…): Знаете, я не считаю зазорным и со своей стороны ему позвонить. Не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Не хотят – ну и не надо. Мы, как видите, живы-здоровы, и ничего – развиваемся, идём вперёд. Если кто-то из них захочет возобновить контакты, я всегда говорил, хочу ещё раз сказать: мы ничего против не имеем», - сказал Путин.
Отвечая на уточняющий вопрос, он еще раз подтвердил, что готов вести дискуссию с Трампом. Путин назвал избранного президента США «мужественным человеком» (в контексте покушения) и назвал «заслуживающими внимания» высказывания Трампа, касающиеся завершению украинского кризиса.
В ночь на понедельник, 11 ноября, издание Washington Post сообщило о телефонном разговоре Путина и Трампа.
«Трамп поговорил с Путиным в четверг, это был первый телефонный разговор между мужчинами с того момента, как он победил на выборах», — отмечает издание.
По данным его источников, Трамп попросил Путина не идти на эскалацию конфликта на Украине и напомнил президенту РФ о значительном военном присутствии США в Европе. Кроме того, американский политик выразил заинтересованность в скорейшем завершении конфликта на Украине и переговорах на этот счет, допустив «сделку, при которой Россия удержит ряд территорий».
В Кремле пока не подтвердили факт беседы Путина и Трампа, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже высказался о победителе выборов в США.
«Одно дело - ставка на предсказуемость, в плане госпожи Харрис, господина Байдена всё достаточно предсказуемо, и та линия, которую они будут занимать до того момента, как они покинут Белый дом. Господин Трамп в этом плане менее предсказуем (…) Менее предсказуемо, насколько он будет придерживаться тех заявлений, которые он делал во время предвыборной кампании (…) Давайте ждать. Мы вместе посмотрим, тем временем, занимаясь своими делами», - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.
Ранее Трамп говорил, что остановит конфликт на Украине еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года.
ОТ УКРАИНЫ ДО ОКЕАНА: БЕЗ ПЛАНА И ДЕНЕГ
Еще до известий о разговоре Путина с Трампом мировые СМИ облетели новости о беседе избранного президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским.
По данным The New York Times (NYT), их телефонный разговор произошел 6 ноября. При это утверждается, что Трамп периодически передавал трубку миллиардеру Илону Маску. По данным источника издания, Зеленский сам позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах.
При этом Трамп и Зеленский в течение 25-минутного разговора не углублялись в вопросы мирного плана по Украине и военной помощи США Киеву, отмечает издание Axios.
На этом фоне Washington Post пишет, что украинские власти были в курсе беседы Трампа с Путиным.
«Украинские чиновники давно поняли, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным по дипломатическому решению для Украины», — отмечает издание.
Сообщается также, что Трамп проводит беседы с политиками без переводчиков правительства США и без поддержки Госдепартамента. Нечто подобное делал в июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, котором тогда досталось от чиновников Евросоюза за несанкционированные беседы с Путиным и Зеленским.
Параллельно с новостями о беседе Трампа с Путиным The New York Times написала, что Россия в ближайшие дни начнет наступление в Курской области, где, по дынным издания, сосредоточена 50-тысячная группировка российских войск.
Кроме того, в США обсуждают экзотическое предложение противникам Трампа. Одна из крупных круизных компаний предлагает тур под названием Skip Forward («Промотай вперед») – это кругосветный круиз длиной в четыре года, участники которого смогут пережить на борту лайнера весь период президентства Трампа.
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