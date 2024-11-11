«Сделка по Украине?»: Трамп пообщался с Путиным без «разрешения» Госдепа

ОТ ЗВОНКА ДО СДЕЛКИ: «НЕ СЧИТАЮ ЗАЗОРНЫМ»

Президент России Владимир Путин, выждав паузу после выборов президента США, впервые заговорил на эту тему в четверг, 7 ноября, на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента США . Уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ (…): Знаете, я не считаю зазорным и со своей стороны ему позвонить. Не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Не хотят – ну и не надо. Мы, как видите, живы-здоровы, и ничего – развиваемся, идём вперёд. Если кто-то из них захочет возобновить контакты, я всегда говорил, хочу ещё раз сказать: мы ничего против не имеем», - сказал Путин.

Отвечая на уточняющий вопрос, он еще раз подтвердил, что готов вести дискуссию с Трампом. Путин назвал избранного президента США «мужественным человеком» (в контексте покушения) и назвал «заслуживающими внимания» высказывания Трампа, касающиеся завершению украинского кризиса.

В ночь на понедельник, 11 ноября, издание Washington Post сообщило о телефонном разговоре Путина и Трампа.

«Трамп поговорил с Путиным в четверг, это был первый телефонный разговор между мужчинами с того момента, как он победил на выборах», — отмечает издание.

По данным его источников, Трамп попросил Путина не идти на эскалацию конфликта на Украине и напомнил президенту РФ о значительном военном присутствии США в Европе. Кроме того, американский политик выразил заинтересованность в скорейшем завершении конфликта на Украине и переговорах на этот счет, допустив «сделку, при которой Россия удержит ряд территорий».

В Кремле пока не подтвердили факт беседы Путина и Трампа, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже высказался о победителе выборов в США.

«Одно дело - ставка на предсказуемость, в плане госпожи Харрис, господина Байдена всё достаточно предсказуемо, и та линия, которую они будут занимать до того момента, как они покинут Белый дом. Господин Трамп в этом плане менее предсказуем (…) Менее предсказуемо, насколько он будет придерживаться тех заявлений, которые он делал во время предвыборной кампании (…) Давайте ждать. Мы вместе посмотрим, тем временем, занимаясь своими делами», - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.

Ранее Трамп говорил, что остановит конфликт на Украине еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года.