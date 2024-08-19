Ушаков назвал переговоры с Украиной несвоевременными
Мирные предложения Москвы по Украине не аннулированы, но сейчас они были бы «некстати». Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, пауза в переговорном процессе будет зависеть в том числе от ситуации на поле боя, передает Telegram-канал Shot.
Ушаков заявил, что «с учетом этой авантюры» в Курской области, разговаривать о каких-либо договоренностях российская сторона не будет.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил прекратить огонь и начать переговоры. Он считает, что Украина должна вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также Украина должна отказаться от вступления в НАТО. Украина сочла эти предложения ультиматумом. А после нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил, что с украинскими властями больше не о чем говорить.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне опровергла сообщения о срыве переговоров России и Украины в Катаре.
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