Ушаков назвал переговоры с Украиной несвоевременными

Ушаков заявил, что «с учетом этой авантюры» в Курской области, разговаривать о каких-либо договоренностях российская сторона не будет.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил прекратить огонь и начать переговоры. Он считает, что Украина должна вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также Украина должна отказаться от вступления в НАТО. Украина сочла эти предложения ультиматумом. А после нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил, что с украинскими властями больше не о чем говорить.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне опровергла сообщения о срыве переговоров России и Украины в Катаре.







