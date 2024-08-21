Боррель призвал снять ограничения на удары по России ради мирных переговоров

Отмена любых ограничений на удары по территории России позволит спасти жизни и снизить разрушения на Украине. Об этом в соцсетях заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Боррель заявил, что первый транш Киеву из доходов от активов РФ будет в августе

По его словам, об этом он заявил в телефонном разговоре с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Также Боррель указал, что отмена ограничений на использование военных возможностей «будет способствовать продвижению мирных усилий».

Ранее Боррель выразил «полную поддержку» атаке ВСУ на Курскую область, назвав её контрнаступлением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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