Боррель призвал снять ограничения на удары по России ради мирных переговоров
Отмена любых ограничений на удары по территории России позволит спасти жизни и снизить разрушения на Украине. Об этом в соцсетях заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, об этом он заявил в телефонном разговоре с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Также Боррель указал, что отмена ограничений на использование военных возможностей «будет способствовать продвижению мирных усилий».
Ранее Боррель выразил «полную поддержку» атаке ВСУ на Курскую область, назвав её контрнаступлением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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