Боррель призвал снять ограничения на удары по России ради мирных переговоров

По его словам, об этом он заявил в телефонном разговоре с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Также Боррель указал, что отмена ограничений на использование военных возможностей «будет способствовать продвижению мирных усилий».

Ранее Боррель выразил «полную поддержку» атаке ВСУ на Курскую область, назвав её контрнаступлением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».