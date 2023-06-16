СМИ: Украина может потерять слишком много сил на фоне отпора России
Армия Украины рискует потерять слишком много техники и солдат из-за особенностей тактики армии России, сообщает The New York Times.
Как пишет издание, Россия старается нанести как можно большее число потерь и уничтожить наибольшее количество техники в районе боевых действий перед основными оборонительными линиями, выматывая украинские силы до приближения к рубежам обороны.
Это превращает линию обороны в зону уничтожения, говорится в статье.
Как сообщил эксперт Института исследований внешней политики Роберт Ли, даже если украинские военные дойдут до линии обороны, ВСУ будут чересчур истощены, чтобы достичь поставленных задач.
Как стало известно ранее, контрнаступление Украины наткнулось на стальную стену. За одну неделю было убито семь тысяч украинских солдат, уничтожено 160 танков и 360 бронетранспортеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru