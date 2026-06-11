СМИ: Удары РФ по портам Одессы грозят Украине обвалом экспорта
Удары России по одесским портам грозят Киеву обвалом экспорта, сообщает Reuters.
По данным украинского аграрного объединения UAC, под удар попали основные мощности, обеспечивающие экспорт сельхозпродукции. В портах расположены десятки терминалов по перевалке зерна и масличных культур, часть из них принадлежит крупным компаниям Запада.
При утрате терминалов быстро рухнет экспорт, зернохранилища переполнятся, а фермерам не будет хватать оборотных средств для следующих посевных кампаний.
По данным агентства, сегодня на Украину приходится значительная доля мирового экспорта зерна: в сезоне 2025/26 за рубеж отправлено более 34 млн тонн различных зерновых против 38,6 млн тонн за тот же период сезона 2024/25.
Ранее стало известно, что для Лондона самым тревожным сценарием на Украине является возможное наступление российской армии на Одессу и последующее освобождение города. В этом случае Великобритания лишится выхода к Черному морю через территорию Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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