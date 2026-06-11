По данным украинского аграрного объединения UAC, под удар попали основные мощности, обеспечивающие экспорт сельхозпродукции. В портах расположены десятки терминалов по перевалке зерна и масличных культур, часть из них принадлежит крупным компаниям Запада.

При утрате терминалов быстро рухнет экспорт, зернохранилища переполнятся, а фермерам не будет хватать оборотных средств для следующих посевных кампаний.

По данным агентства, сегодня на Украину приходится значительная доля мирового экспорта зерна: в сезоне 2025/26 за рубеж отправлено более 34 млн тонн различных зерновых против 38,6 млн тонн за тот же период сезона 2024/25.

Ранее стало известно, что для Лондона самым тревожным сценарием на Украине является возможное наступление российской армии на Одессу и последующее освобождение города. В этом случае Великобритания лишится выхода к Черному морю через территорию Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

