Прощание с актрисой Чурсиной состоится 12 июня в Петербурге
Прощание с российской актрисой, народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, сообщают «Известия».
Похороны состоятся на Сестрорецком кладбище. Как заявила директор Центрального академического театра Российской Армии Милена Авимская, храм, в котором будет проходить отпевание, в настоящее время выбирают родственники артистки.
Конкретное место объявят позднее. Отмечается, что причиной смерти артистки стала продолжительная болезнь.
Ранее стало известно, что долгие годы звезда проживала в знаменитом Доме на набережной, а позднее приобрела однокомнатную квартиру на Суворовской площади рядом с Центральным академическим театром Российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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