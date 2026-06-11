Прощание с актрисой Чурсиной состоится 12 июня в Петербурге

Похороны состоятся на Сестрорецком кладбище. Как заявила директор Центрального академического театра Российской Армии Милена Авимская, храм, в котором будет проходить отпевание, в настоящее время выбирают родственники артистки.

Конкретное место объявят позднее. Отмечается, что причиной смерти артистки стала продолжительная болезнь.

Ранее стало известно, что долгие годы звезда проживала в знаменитом Доме на набережной, а позднее приобрела однокомнатную квартиру на Суворовской площади рядом с Центральным академическим театром Российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

