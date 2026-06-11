Глава союза промышленников и предпринимателей попросил Путина укрепить рубль

Также, по его словам, необходимо добиться снижения ключевой ставки Центробанка РФ ниже 10%. Он считает, что это необходимо к концу 2026 года. Шохин считает национальную валюту слишком крепкой, что является барьером для экономического роста. Глава РСПП добавил, что курс в диапазоне 80–85 рублей «был бы безусловно позитивно воспринят бизнесом».

Ранее глава РСПП предупредил о риске замедления экономического роста России до нуля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

