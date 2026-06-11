Начальник Генштаба ВСУ: Демобилизация на Украине невозможна

По его словам, главным препятствием для увольнения военнослужащих является постоянное невыполнение планов по призыву. «Сейчас не стоит подробно говорить о демобилизации, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий», — отметил Гнатов.

Украине хватит европейских денег и вооружений, чтобы растянуть конфликт с Россией еще на три года, однако главная проблема в дефиците людей, объяснил в интервью НСН экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

