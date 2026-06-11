Херш: Трамп обсуждал ядерный удар по Ирану

По его словам, так администрация Белого дома планировала уничтожение подземных объектов по производству ракет Тегерана. Трамп интересовался осуществимостью таких действий. Беседа состоялась несколько дней назад. Среди вариантов - уничтожения подземных ракетных заводов в Иране.

Участники закрытой встречи были шокированы разговором о начале ядерной войны на Ближнем Востоке. По данным журналиста, президент США выглядел расстроенным и отчаянно не хотел потерпеть поражение в Иране.

Трамп также предлагал предупредить Тегеран о серьезности намерений Вашингтона. Окружению удалось отговорить американского лидера от дальнейших рассуждений о ядерном оружии.

Ранее Трамп заявил, что Иран затянул переговоры по мирной сделке с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

