ФАС: Множатся жалобы на недобросовестную работу сотовых операторов

По данным службы, обращения затрагивают различных действий телекоммуникационных компаний. Речь идет об акциях по начислению абонентам денег или бонусов за входящие вызовы, сокращение максимальной продолжительности телефонных разговоров и времени ожидания ответа абонента, а также о процедуре перехода клиентов к другому оператору с сохранением номера.

Операторам связи выданы рекомендации по корректировке спорных практик для формирования добросовестной конкурентной среды на рынке телекоммуникационных услуг и соблюдения прав абонентов.

Ранее стало известно, что ФАС проверит законность рекламы 5G, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

