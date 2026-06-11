ФАС: Множатся жалобы на недобросовестную работу сотовых операторов

В России отмечается рост случаев жалоб на недобросовестные практики операторов сотовой связи, сообщает Федеральная антимонопольная служба.

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По данным службы, обращения затрагивают различных действий телекоммуникационных компаний. Речь идет об акциях по начислению абонентам денег или бонусов за входящие вызовы, сокращение максимальной продолжительности телефонных разговоров и времени ожидания ответа абонента, а также о процедуре перехода клиентов к другому оператору с сохранением номера.

Операторам связи выданы рекомендации по корректировке спорных практик для формирования добросовестной конкурентной среды на рынке телекоммуникационных услуг и соблюдения прав абонентов.

Ранее стало известно, что ФАС проверит законность рекламы 5G, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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