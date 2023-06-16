По его словам, за одну неделю было убито семь тысяч украинских солдат, уничтожено 160 танков и 360 бронетранспортеров. Он назвал это «бессмысленной кровавой баней». Требовать от Киева, чтобы она «воевала столько, сколько потребуется» — бесчеловечно», — отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, большие потери западной бронетехники на Украине говорит о непрофессионализме танкистов бывшей советской республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

