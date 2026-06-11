СМИ: Обломки беспилотника попали в многоэтажку в Краснодаре
Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атакуют Краснодарский край, сообщает Telegram-канал Mash.
Обломки дрона попали в многоквартирный дом в Краснодаре. В результате в здании началось возгорание.
На месте работают оперативные и специальные службы. По предварительным данным, пострадали два человека, им оказывается помощь.
По региону объявлена беспилотная опасность. Также атаке подвергся Северский район — повреждены несколько частных домовладений, пострадал один человек.
Ранее военный эксперт раскрыл регионы запуска дронов ВСУ по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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