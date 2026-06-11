Путин подписал закон о лишении свободы за подделку справок

Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов. Из него следует, что за подделку или использование поддельной справки, в том числе об отсутствии ВИЧ, грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Также предусматривается штраф до 1 миллиона рублей.

Если речь идет о подделке справки об отсутствии инфекционного заболевания, последует более строгое наказание в виде лишения свободы до пяти лет со штрафом до 1,5 миллиона рублей.

Ранее в Госдуме объяснили, почему получить липовую медсправку сегодня почти невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

