СМИ: Украина мобилизовала только две трети солдат от целевого показателя

Украинские власти выполнили план мобилизации только на две трети от целевых показателей, сообщает Economist.

Зеленский заявил о недостаточной мобилизации на Украине

По данным издания, ситуация усугубляется нехваткой и «качеством» новобранцев. Ситуация с набором военных к весне 2025 года может стать критической. Другая проблема – «качество новобранцев», так как многие из военных слишком стары или не имеют мотивации для участия в боях.

В качестве примера журнал приводит одного из последних новобранцев, 51-летнего Григория, который имеет зрение минус девять. Кроме того, военные на передовой склоняются к тому, что единственным способом завершить конфликт на Украине могут быть переговоры с Россией.

Военнослужащие начинают задумываться о том, что это может быть единственным выходом. Многие из них готовы пойти на отказ от территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ВСУМобилизацияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры