СМИ: Украина мобилизовала только две трети солдат от целевого показателя
Украинские власти выполнили план мобилизации только на две трети от целевых показателей, сообщает Economist.
По данным издания, ситуация усугубляется нехваткой и «качеством» новобранцев. Ситуация с набором военных к весне 2025 года может стать критической. Другая проблема – «качество новобранцев», так как многие из военных слишком стары или не имеют мотивации для участия в боях.
В качестве примера журнал приводит одного из последних новобранцев, 51-летнего Григория, который имеет зрение минус девять. Кроме того, военные на передовой склоняются к тому, что единственным способом завершить конфликт на Украине могут быть переговоры с Россией.
Военнослужащие начинают задумываться о том, что это может быть единственным выходом. Многие из них готовы пойти на отказ от территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru