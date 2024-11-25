По данным издания, ситуация усугубляется нехваткой и «качеством» новобранцев. Ситуация с набором военных к весне 2025 года может стать критической. Другая проблема – «качество новобранцев», так как многие из военных слишком стары или не имеют мотивации для участия в боях.

В качестве примера журнал приводит одного из последних новобранцев, 51-летнего Григория, который имеет зрение минус девять. Кроме того, военные на передовой склоняются к тому, что единственным способом завершить конфликт на Украине могут быть переговоры с Россией.

Военнослужащие начинают задумываться о том, что это может быть единственным выходом. Многие из них готовы пойти на отказ от территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

