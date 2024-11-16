Зеленский заявил о недостаточной мобилизации на Украине

По его словам, после ужесточения закона о мобилизации Украина не смогла собрать достаточно людей, поэтому необходимо скорректировать нормы. Пополнение бригад идет медленно, а войска на востоке истощены и нуждаются в ротации.

Украинский лидер опроверг ранее распространявшуюся информацию о том, что в стране удалось мобилизовать полмиллиона человек после принятия соответствующего закона.



Согласно документу, который вступил в силу 18 мая, под мобилизацию подпадают военнообязанные украинцы от 25 до 60 лет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

