Зеленский заявил о недостаточной мобилизации на Украине
В Украине недостаточная мобилизация, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, после ужесточения закона о мобилизации Украина не смогла собрать достаточно людей, поэтому необходимо скорректировать нормы. Пополнение бригад идет медленно, а войска на востоке истощены и нуждаются в ротации.
Украинский лидер опроверг ранее распространявшуюся информацию о том, что в стране удалось мобилизовать полмиллиона человек после принятия соответствующего закона.
Согласно документу, который вступил в силу 18 мая, под мобилизацию подпадают военнообязанные украинцы от 25 до 60 лет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru