По данным издания, военнослужащие начинают задумываться о том, что это может быть единственным выходом. Многие из них готовы пойти на отказ от территорий.

Ранее экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп может принудить Украину отказаться от части территорий, которые вошли в состав России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

