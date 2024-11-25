СМИ: Многие бойцы ВСУ согласны на прекращение огня и отказ от территорий
25 ноября 202405:16
Многие украинские бойцы согласны на прекращение огня, сообщает The Economist со ссылкой на офицеров Украины.
По данным издания, военнослужащие начинают задумываться о том, что это может быть единственным выходом. Многие из них готовы пойти на отказ от территорий.
Ранее экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп может принудить Украину отказаться от части территорий, которые вошли в состав России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru