СМИ: Многие бойцы ВСУ согласны на прекращение огня и отказ от территорий

Многие украинские бойцы согласны на прекращение огня, сообщает The Economist со ссылкой на офицеров Украины.

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По данным издания, военнослужащие начинают задумываться о том, что это может быть единственным выходом. Многие из них готовы пойти на отказ от территорий.

Ранее экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп может принудить Украину отказаться от части территорий, которые вошли в состав России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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