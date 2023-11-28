СМИ: Украина хочет изменить правила призыва для привлечения уклонистов

Об изменениях хотят объявить в ближайшие дни. Они будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для того, чтобы проводить более целенаправленный призыв и убедить граждан в том, что они будут задействованы на поле боя в соответствии их навыкам, а не просто отправлены на фронт.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалось предоставлять солдатам отпуска из-за страха прорыва обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

