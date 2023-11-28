СМИ: Украина хочет изменить правила призыва для привлечения уклонистов

Украинские власти хотят поменять правила призыва на службу, чтобы привлечь уклонистов, сообщает газета Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

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Об изменениях хотят объявить в ближайшие дни. Они будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для того, чтобы проводить более целенаправленный призыв и убедить граждан в том, что они будут задействованы на поле боя в соответствии их навыкам, а не просто отправлены на фронт.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалось предоставлять солдатам отпуска из-за страха прорыва обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияПризывВСУУкраина

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