СМИ: Украина хочет изменить правила призыва для привлечения уклонистов
Украинские власти хотят поменять правила призыва на службу, чтобы привлечь уклонистов, сообщает газета Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Об изменениях хотят объявить в ближайшие дни. Они будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для того, чтобы проводить более целенаправленный призыв и убедить граждан в том, что они будут задействованы на поле боя в соответствии их навыкам, а не просто отправлены на фронт.
Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалось предоставлять солдатам отпуска из-за страха прорыва обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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