СМИ: Украина готовит 12 бригад для наступления в мае

«Согласно просочившимся документам Пентагона ... ожидается, что 12 ... боевых бригад численностью около четырех тысяч солдат в каждой будут готовы к концу апреля», — указывает издание.

США и партнеры по НАТО обучают и снабжают девять из этих бригад, пишет РИА ФАН. При этом Киев мало делится с американскими властями своими планами.

Предположительно, ВСУ начнут активные действия на юге, в том числе вдоль береговой линии Азовского моря. Однако, по мнению чиновников США, наступление украинской армии вряд ли приведет к резкому изменению ситуации в пользу Киева.

Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер предположил, что ВСУ начнут контрнаступление не раньше июля, напоминает RT.

