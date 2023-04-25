СМИ: Украина готовит 12 бригад для наступления в мае
Украина готовит 12 бригад примерно по 4 тысячи бойцов, чтобы начать контрнаступление в мае. Об этом пишет газета The New York Times.
«Согласно просочившимся документам Пентагона ... ожидается, что 12 ... боевых бригад численностью около четырех тысяч солдат в каждой будут готовы к концу апреля», — указывает издание.
США и партнеры по НАТО обучают и снабжают девять из этих бригад, пишет РИА ФАН. При этом Киев мало делится с американскими властями своими планами.
Предположительно, ВСУ начнут активные действия на юге, в том числе вдоль береговой линии Азовского моря. Однако, по мнению чиновников США, наступление украинской армии вряд ли приведет к резкому изменению ситуации в пользу Киева.
Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер предположил, что ВСУ начнут контрнаступление не раньше июля, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 093 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 397 / сут.
- Экс-разведчик Риттер назвал Путина «величайшим человеком столетия»
- Медведев заявил, что тихий раздел Украины лучше ее вступления в НАТО
- Красную площадь закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая
- Медведев предупредил о реальной угрозе раздела Европы
- Возведение метромоста между станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» вышло на финальную стадию
- МИД КНР назвал необоснованными опасения Лондона по поводу военной экспансии Китая
- Евросоюз выделил Украине транш на полтора миллиарда евро
- СМИ: Украина готовит 12 бригад для наступления в мае
- МИД: Россия вышлет сотрудника посольства Молдавии
- Вдова Владлена Татарского хочет основать фонд его имени
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru