Музаев: В школы РФ смогли поступить только 19 процентов детей мигрантов
Менее 20 процентов детей мигрантов смогли поступить в школы в России. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с РИА Новости.
«После двух требований — предъявить пакет документов и знания русского языка — около 19 процентов детей смогли поступить в школы», — отметил руководитель ведомства.
Музаев рассказал, что Рособрнадзор в рамках Всероссийского совещания с министрами регионов попросил крупные субъекты РФ с наибольшим количеством заявок от иностранцев для обучения в школах рассказать об опыте тестирования детей для поступления. Ведомство исследует этот вопрос, в том числе изучит обстановку в школе, между детьми, изменения для учителя.
Между тем в Госдуме предложили освободить от обязательного тестирования по русскому языку детей иностранцев, для которых этот язык является родным.
