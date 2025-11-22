В США на церемонии зажжения рождественской ели произошла стрельба

Стрельба произошла на церемонии зажжения рождественской ели в городе Конкорд в американском штате Северная Каролина. Об этом сообщили в соцсетях местные власти.

Из-за ЧП мероприятие прервали, оставшаяся его часть была отменена. Зрителей попросили покинуть центр города.

В результате стрельбы пострадали четыре человека. Они были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Состояние трех человек оценивают как критическое.

Ранее неизвестный открыл стрельбу в американском Ньюарке, погибли два человека, трое были ранены.

