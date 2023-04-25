Марочко: ВСУ стянули силы на краснолиманском направлении и готовы к контрнаступлению

ВСУ стянули силы на краснолиманском направлении в Луганской народной республике и готовы к контрнаступлению, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, у украинских сил достаточно численности и вооружения на данном направлении, чтобы начать наступательные действия хотя бы на небольших участках местности.

При этом он отметил, что украинские военные не смогут в ближайшее время осуществить полномасштабные наступательные действия из-за погоды.

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Ранее Марочко сообщал, что украинские вооруженные силы предпринимают попытки укрепить свою противовоздушную оборону на Донецком направлении. Он отметил, что в Славянске, Краматорске и Дружковке замечено увеличение наблюдательных постов ПВО, а также техники и вооружения зенитно-ракетных войск. По словам Марочко, техника, которую ВСУ используют для укрепления ПВО, в основном советского образца, однако есть и установки Запада, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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