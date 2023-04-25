Марочко: ВСУ стянули силы на краснолиманском направлении и готовы к контрнаступлению

ВСУ стянули силы на краснолиманском направлении в Луганской народной республике и готовы к контрнаступлению, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, у украинских сил достаточно численности и вооружения на данном направлении, чтобы начать наступательные действия хотя бы на небольших участках местности.

При этом он отметил, что украинские военные не смогут в ближайшее время осуществить полномасштабные наступательные действия из-за погоды.