Марочко: ВСУ стянули силы на краснолиманском направлении и готовы к контрнаступлению
ВСУ стянули силы на краснолиманском направлении в Луганской народной республике и готовы к контрнаступлению, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
По его словам, у украинских сил достаточно численности и вооружения на данном направлении, чтобы начать наступательные действия хотя бы на небольших участках местности.
При этом он отметил, что украинские военные не смогут в ближайшее время осуществить полномасштабные наступательные действия из-за погоды.
Ранее Марочко сообщал, что украинские вооруженные силы предпринимают попытки укрепить свою противовоздушную оборону на Донецком направлении. Он отметил, что в Славянске, Краматорске и Дружковке замечено увеличение наблюдательных постов ПВО, а также техники и вооружения зенитно-ракетных войск. По словам Марочко, техника, которую ВСУ используют для укрепления ПВО, в основном советского образца, однако есть и установки Запада, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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