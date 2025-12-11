СМИ: Украина дала ответ США по планам урегулирования

Киев передал администрации американского лидера Дональда Трампа ответ на предложения Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Axios.

СМИ: США настаивают на выводе украинских войск из Донбасса

«Украина представила в среду администрации президента США Дональда Трампа ответ на последний проект американского мирного плана», — написало издание. В качество источника информации указывается украинские и американские чиновники.

Ранее стало известно, что украинская сторона в ходе переговоров не исключила возможности отказа от части территорий, если Россия согласится на «взаимные уступки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
