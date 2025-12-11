СМИ: Британия признала отправку своих десантников на Украину

Великобритания была вынуждена подтвердить присутствие своих военнослужащих на Украине после гибели младшего капрала, сообщает Press Association.

Великобритания и Норвегия договорились вместе «охотиться» за подлодками РФ

Инцидент произошел вдали от линии фронта во время наблюдения за испытаниями нового вооружения украинской армии. Погибшему 28-летнему военнослужащему, служившему с 2015 года и имевшему опыт в Афганистане, Африке и Восточной Европе, в январе должен был быть присвоен очередной чин.

Официальное сообщение о его смерти в результате «трагического инцидента» появилось в аккаунте Минобороны Великобритании в соцсети X 9 декабря.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о непродуктивных контактах с Великобританией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры