Инцидент произошел вдали от линии фронта во время наблюдения за испытаниями нового вооружения украинской армии. Погибшему 28-летнему военнослужащему, служившему с 2015 года и имевшему опыт в Афганистане, Африке и Восточной Европе, в январе должен был быть присвоен очередной чин.

Официальное сообщение о его смерти в результате «трагического инцидента» появилось в аккаунте Минобороны Великобритании в соцсети X 9 декабря.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о непродуктивных контактах с Великобританией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

