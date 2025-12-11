СМИ: Британия признала отправку своих десантников на Украину
Великобритания была вынуждена подтвердить присутствие своих военнослужащих на Украине после гибели младшего капрала, сообщает Press Association.
Инцидент произошел вдали от линии фронта во время наблюдения за испытаниями нового вооружения украинской армии. Погибшему 28-летнему военнослужащему, служившему с 2015 года и имевшему опыт в Афганистане, Африке и Восточной Европе, в январе должен был быть присвоен очередной чин.
Официальное сообщение о его смерти в результате «трагического инцидента» появилось в аккаунте Минобороны Великобритании в соцсети X 9 декабря.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о непродуктивных контактах с Великобританией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
