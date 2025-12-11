«Сбербанк» прогнозирует всплеск инфляции из-за повышения налогов

Экономику России ждет инфляционная волна из-за повышения НДС, сообщает Reuters со ссылкой на зампреда правления и финансового директора «Сбербанка» Тараса Скворцова.

По его словам, переход ставки налога на добавленную стоимость к 22% в начале 2026 года добавит инфляции 2 процентных пункта. «Таков неизбежный счет экономики за увеличение фискальной нагрузки», — указал банкир. Пиковое воздействие на цены прогнозируется в конце 2025 — начале 2026 года.

Ожидания скорого роста налога уже меняют поведение рынка. По данным мониторинга Банка России, ноябрьские планы бизнеса по повышению цен резко выросли — до 6,3% в годовом исчислении. Особенно активно готовятся ритейлеры, которые закладывают в цены рост на 11,8%.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что повышение налога на добавленную стоимость до 22% — мера временная. После завершения спецоперации ставка снова снизится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

