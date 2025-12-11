СМИ: Над Владимирской областью кружат три самолета, направляющиеся в Москву

Авиалайнеры сделали по семь кругов. Два борта летят в Москву. Один вылетел из Дубая, второй — из Стамбула. Один самолет направился на запасной аэродром.

Как сообщили гимнастки Арина и Дина Аверины, летевшие одним из рейсов, их лайнер приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский, вместо Шереметьево в Москве.

В аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково введены ограничения на вылет и прилёт. Это было связано с попыткой атаки беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

