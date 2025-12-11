СМИ: Украинские БПЛА атаковали Москву и область

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали Москву и область, сообщает Telegram-канал Mash.

ПВО уничтожила три беспилотника, летевших к Москве

За несколько часов уничтожено два дрона, летевших на столицу. Взрывы в небе слышали в Зеленограде и Раменском.

В аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково введены ограничения на вылет и прилёт. 54 рейса отменено.

Ранее в Воронеже были повреждены дома после перехвата средствами ПВО воздушной цели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

