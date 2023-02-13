СМИ: удары по Украине являются посланием Европе из-за самолётов для ВСУ

По данным издания, скорее всего, это был ответ на двухдневный визит украинского лидера Владимира Зеленского в Европу, где он просил «увеличить военную поддержку и поставить боевые самолёты».

Отмечается, что удары оказали на военную инфраструктуру «разрушительный эффект».

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные нанесли массированный удар по критически важным энергетическим объектам, которые обеспечивают работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины и ее транспортной системы. Все цели удара достигнуты, приостановлена переброска иностранного оружия в зону боевых действий.

