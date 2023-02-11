Минобороны РФ: Нанесен массированный удар по критически важным энергообъектам Украины

«В течение 10 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины», - рассказал журналистам Конашенков.

По данным Минобороны, все цели удара достигнуты, приостановлена переброска иностранного оружия в зону боевых действий.

«Все назначенные объекты поражены. Остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса. Также заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов», - подчеркнул он.

Ранее директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук в интервью РИА Новости напомнил, что в свете грядущих поставок Украине новых видов западного оружия для России оно станет законной целью и будет уничтожено.