СМИ: учившийся в США украинский пилот оказался сбит в одном из первых вылетов

Пилот МиГ-29 украинской армии Владислав Савельев, который ранее окончил в США двухгодичные курсы подготовки боевых летчиков, погиб во время одного из первых вылетов после возвращения на Украину, сообщает Politico.

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Летчик завершил учебную программу в марте, а 2 июня ВВС Украины сообщило о его гибели во время боя.

Как заявил американский полковник в отставке Джеффри Фишер, программа по подготовке перспективных пилотов была создана в 1995 году и финансируется ВВС США.

Как стало известно ранее, ВКС России уничтожили МиГ-29 ВСУ в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаИстребительМиг-29

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