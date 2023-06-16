СМИ: учившийся в США украинский пилот оказался сбит в одном из первых вылетов

Летчик завершил учебную программу в марте, а 2 июня ВВС Украины сообщило о его гибели во время боя.

Как заявил американский полковник в отставке Джеффри Фишер, программа по подготовке перспективных пилотов была создана в 1995 году и финансируется ВВС США.

Как стало известно ранее, ВКС России уничтожили МиГ-29 ВСУ в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

