Глава РСПП предупредил о риске замедления экономического роста России до нуля

Существует риск, что экономический рост России замедлится до нуля. Как пишет RT, об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Российский бизнес призвал найти сбалансированное решение по работе интернета

По его словам, если текущие «тенденции будут продолжаться», то также падение инвестиций в основной капитал могут ускориться, снижение «будет до 1,5%».

«Динамики нет позитивной... многие чувствительные отрасли... ставятся не только на паузу, но замораживаются методом глубокой, шоковой заморозки», - указал Шохин.

Он добавил, что минимальная граница для решения поставленных задач - «рост в 2% ВВП».

Ранее Шохин заявил об отсутствии условий для введения налога на сверхприбыль для российских компаний, так как «прибыли нет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:БизнесГосударство и бизнесРСППАлександр Шохин

Горячие новости

Все новости

партнеры