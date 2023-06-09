ВКС России уничтожили МиГ-29 ВСУ в Запорожской области

Также благодаря средствам ПВО был сбит украинский самолет Су-25 недалеко от населенного пункта Бабино (Херсонская область).

Кроме того, за прошедшие сутки удалось уничтожить 13 украинских беспилотников рядом с населенными пунктами Огурцово, Ольшана (Харьковская область), Житловка (ЛНР), Володино, Красногоровка (ДНР), Сладкая Балка (Запорожская область), Братолюбовка, Песчаное и Васильевка (Херсонская область).

Ранее беспилотник ВСУ атаковал пожарную команду в ходе тушения возгорания в городе Шебекино (Белгородская область). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

