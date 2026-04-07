Сейчас наблюдается снижение спроса россиян на круизы, однако он может вырасти перед самым началом навигации в конце апреля. Об этом НСН заявила заместитель директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

В крупнейшей судоходной компании «ВодоходЪ» отмечают спад интереса к раннему бронированию летних круизов 2026 года — динамика продаж круизов на текущий момент немного отстает в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По наблюдению экспертов компании, в отрасли сейчас сформировался «отложенный спрос» на путешествия внутри страны, и многие туристы взяли паузу. Гончарова отметила, что туроператоры рассчитывают на рост спроса перед началом навигации в апреле.

«Пока мы наблюдаем спрос, приблизительно равный спросу за этот же период прошлого года, хотя, конечно, мы рассчитывали на большее. В прошлом году был рост бронирований, и такая динамика выглядела очень красиво. Сейчас глубина продаж была неплохой, мы начали продавать круизы в июле прошлого года. Традиционно заранее выкупались более продолжительные круизы. Что касается коротких круизов, особенно если мы говорим о круизах выходного дня, продаются незадолго до самого круиза. Если глубина продаж и спрос были достаточно высокими, то сейчас мы чувствуем некое торможение спроса. Повторюсь, общий спрос пока держится примерно вровень с прошлым годом, но он больше переместился в глубину. Конечно, очень важно, будет ли рост спроса. Навигация откроется буквально через несколько дней, первые два круиза от Северного речного вокзала отправятся 24 апреля, и обычно перед началом навигации спрос начинает расти. Пока активного всплеска нет, но когда была хорошая погода, мы это почувствовали», — сказала Гончарова.