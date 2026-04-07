Если запретить курьерам ездить на электровелосипедах, доставка не рухнет, просто увеличится время на какие-то полчаса, заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН.

«Если курьеров выбросят на дороги с тротуаров, количество ДТП увеличится кратно. У нас огромная армия СИМов не имеет сертификации, вопросы безопасности не решаются. Отрасль развивается намного быстрее, чем законодательные решения. Если не сертифицировать таких участников движения, не регистрировать, не награждать знаком, то регулировать очень сложно. Без фиксации невозможно. Никто кроме кикшеринговых компаний сегодня не может осуществлять контроль, штрафы приходят выборочно и не системно. Поймать всех просто невозможно. Люди продолжают ездить по двое и трое. Камеры фиксации тоже не помогут. Решение одно – правила движения и отдельные велодорожки. Если мощный СИМ, то тогда нужны права, шлем, защита и так далее. Весь этот контроль должен осуществлятьяс при помощи единой системы, это должно распространяться на курьеров, на частные самокаты и так далее. Если запретить курьерам ездить на этих средствах, всем станет только лучше, ничего не рухнет, просто заказ доставят на полчаса позже», - рассказал он.

С началом весны в России стартует сезон электросамокатов. В Совете Федерации вновь призвали что-то делать со средствами индивидуальной мобильности. Например, Администрация подмосковных Котельников решила полностью запретить прокат средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, сообщил глава городского округа Михаил Соболев. Также 1 апреля решение о приостановке проката (до исправления ряда требований) приняла администрация Люберец.

