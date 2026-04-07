Нужен рейд: В Госдуме рассказали, как выявлять нарушителей-самокатчиков

Нужно наделить полномочиями автодорожные инспекции и туристическую полицию для выявления нарушителей на самокатах, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в пресс-центре НСН.

«Нужно наделить полномочиями автодорожные инспекции и туристическую полицию, например, в Москве. Они могут следить за тем, как курьеры-доставщики работают. У нас возле Госдумы запрещено движение, но доставщики на электровелосипедах все равно гоняют. Нужно проводить рейды. Сами компании по сдаче в аренду заинтересованы в том, чтобы наводить порядок. Например, в подмосковных Люберцах, Котельниках запретили электросамокаты, так как они валяются, нет инфраструктуры. Теперь все сядут за стол переговоров, будут договариваться. Компании сами заинтересованы, чтобы не было хаоса и бардака, будут следить, где оставить, где можно кататься, где нет», - отметил он.

Ни в Новой Москве, ни в столице в целом не будут вслед за властями Люберец и Котельников запрещать прокат электросамокатов, заявила в интервью НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Власти Люберец 1 апреля приостановили прокат средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов. На следующий день такой же запрет ввели в Котельниках.

