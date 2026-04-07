Нужен рейд: В Госдуме рассказали, как выявлять нарушителей-самокатчиков
Сами компании по сдаче в аренду самокатов заинтересованы в том, чтобы наводить порядок в отрасли, заявил НСН Ярослав Нилов.
Нужно наделить полномочиями автодорожные инспекции и туристическую полицию для выявления нарушителей на самокатах, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в пресс-центре НСН.
«Нужно наделить полномочиями автодорожные инспекции и туристическую полицию, например, в Москве. Они могут следить за тем, как курьеры-доставщики работают. У нас возле Госдумы запрещено движение, но доставщики на электровелосипедах все равно гоняют. Нужно проводить рейды. Сами компании по сдаче в аренду заинтересованы в том, чтобы наводить порядок. Например, в подмосковных Люберцах, Котельниках запретили электросамокаты, так как они валяются, нет инфраструктуры. Теперь все сядут за стол переговоров, будут договариваться. Компании сами заинтересованы, чтобы не было хаоса и бардака, будут следить, где оставить, где можно кататься, где нет», - отметил он.
Ни в Новой Москве, ни в столице в целом не будут вслед за властями Люберец и Котельников запрещать прокат электросамокатов, заявила в интервью НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Власти Люберец 1 апреля приостановили прокат средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов. На следующий день такой же запрет ввели в Котельниках.
Горячие новости
- Долина призналась, что всегда договаривалась со своей совестью
- В поместье вице-губернатора Кубани Коробки изъяли почти млрд рублей наличными
- Туроператоры предсказали всплеск бронирований круизов в апреле
- Глава РСПП предупредил о риске замедления экономического роста России до нуля
- «Ввезли впрок»: Почему россияне выбирают Toyota и BMW по двойной цене
- Почему Россия заинтересована в продлении работы МКС до 2030 года
- Карпин рассказал о своей главной тренерской ошибке
- Могут загореться: В России призвали ввести регламент для электросамокатов
- Россия получила массу запросов на энергоресурсы из-за кризиса на Ближнем Востоке
