В марте в Россию было ввезено 33 254 новых легковых автомобиля, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщают «Известия». При этом импорт по альтернативным каналам вырос сразу на 160%. По параллельному импорту в Россию ввезли 16,3 тысячи новых легковых автомобилей - модели Toyota (20,6%), BMW (11,4%), Audi (9,5%), Mercedes-Benz (7,9%) и Volkswagen (6,1%). Хайцеэр отметил, что на рост ввоза автомобилей есть объективные причины.

«Скачок обусловлен тем, что люди стремились успеть до 1 апреля, до ужесточения контроля за ввозом автомобилей из стран ЕАЭС (Киргизия, Казахстан, Армения и Белоруссия. – Прим. НСН). Этого не произошло, но машин ввезли впрок достаточно много, не факт, что все проданы. Уровень доверия к европейским, корейским, японским брендам многократно выше, чем к китайским машинам. Это обусловлено разными факторами, влияет и то, что эти марки долгое время завоевывали доверие. Многие из тех, кто купил премиальный китайский автомобиль, знают, что продать его на вторичном рынке достаточно сложно. Он продается небыстро и с большим дисконтом. Поэтому для многих людей по-прежнему работает уверенность в надежной Toyota, восхищение передовыми технологиями BMW, Mercedes с классическим дизайном и продуманной инженерией», - сказал он.