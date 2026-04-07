Карпин рассказал о своей главной тренерской ошибке
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что его главная тренерская ошибка - требовать от игроков того, чего они не могут. Об этом сообщает RT.
На встрече-конференции в рамках проекта «Футбол в школе» он объяснил, что это можно сравнить со школой, где третьекласснику задают задачу для 10-го класса.
Карпин отметил, что окончательно понял это во время работы в клубе «Армавир».
«Оказывается, игроки могут не уметь простых вещей... пришлось перестраиваться, пришлось подгонять задачи под игроков», — добавил специалист.
Ранее Карпин допустил, что в будущем может возглавить испанские ФК «Реал Сосьедад» или «Сельта», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
