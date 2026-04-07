Могут загореться: В России призвали ввести регламент для электросамокатов
Техника эксплуатируется долго, старые аккумуляторы самокатов подвержены возгоранию, заявил НСН Ян Хайцеэр.
В России необходимо ввести регламент для электросамокатов, особенно – для аккумуляторов, заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН.
«Техника эксплуатируется долго, старые аккумуляторы подвержены возгоранию. Это касается и электросамокатов, и электромобилей. Во многих странах Европы не разрешается парковать автомобили, если нет специальных средств пожарной защиты. Поэтому необходимо ввести регламент, который установит, как часто нужно менять аккумуляторы в электросамокатах, которые сдают в аренду. Ответственность за аккумулятор должна нести компания, которая сдает его в аренду, тестировать их на предмет безопасности своевременно», - отметил он.
Нужно наделить полномочиями автодорожные инспекции и туристическую полицию для выявления нарушителей на самокатах, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в пресс-центре НСН.
