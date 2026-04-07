В ближайшем будущем роботов-доставщиков станет настолько много, что придется считать их полноценными участниками движения, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в пресс-центре НСН.

«Надо обратить внимание на новую проблему, о которой мы будем говорить все чаще - роботы доставщики. Надо понимать, что их будет все больше на наших улицах. Мы пока это все с улыбкой воспринимаем. Я уже направил предложения с корректировками ПДД в Минтранс и МВД. Уже сейчас надо прописать в законе регулирование: кто несет ответственность в случае нарушения, например, может ли его обгонять машина, если он из-за сбоя в геолокации едет в запретном для него месте. Это препятствие или полноценный участник движения? Роботы могут и ночью ездить, это все нужно учитывать», - отметил он.

Если запретить курьерам ездить на электровелосипедах, доставка не рухнет, просто увеличится время на какие-то полчаса, заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН.

