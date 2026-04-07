Россия получила массу запросов на энергоресурсы из-за кризиса на Ближнем Востоке

Россия получила огромное количество запросов на приобретение энергоресурсов на фоне усугубляющегося кризиса на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Заработал бы кучу денег»: Трамп заявил, что желал бы забрать иранскую нефть

Он отметил, что мир встал на путь серьёзного «экономического и энергетического кризиса», конъюнктура рынка нефти изменилась.

«Мы ведем переговоры таким образом, чтобы эта ситуация соответствовала именно нашим интересам», - заключил представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал к отмене санкций против газа и нефти из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
