СМИ: У Киева истощаются запасы боеприпасов для С-300 и ЗРК «Бук»

Как сообщил газете представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат, украинские военные используют по две ракеты из С-300 и «Буков» на одну российскую ракету. Отмечается, что это повышает шансы перехвата снаряда «устаревающими» комплексами ПВО.

По данным Financial Times, закупка дополнительных ракет для С-300 или «Бука», производящихся в России, невозможна, найти доступные запасы на мировом рынке сложно. В то же время украинская армия получила от Запада 30 зенитных самоходных установок Gepard и несколько современных систем ПВО IRIS-T и ЗРК NASAMS. Однако, по словам Игната, из-за истощения запасов Киеву нужны сотни единиц подобного вооружения.

«У нас нет другого выбора, кроме как перейти на эти виды оружия, поскольку советское оружие 70-х и 80-х годов... устарело», — указал полковник.

При этом Россия по-прежнему обладает обширным арсеналом баллистических ракет, отмечает Financial Times.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев нуждается в системах противовоздушной обороны, современных танках и военно-техническом снаряжении, напоминает RT.

