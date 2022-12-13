СМИ: У Киева истощаются запасы боеприпасов для С-300 и ЗРК «Бук»
Запасы боеприпасов и запчастей для систем ПВО С-300 и ЗРК «Бук», используемых украинскими войсками, истощаются, а приобрести новые невозможно. Об этом пишет Financial Times.
Как сообщил газете представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат, украинские военные используют по две ракеты из С-300 и «Буков» на одну российскую ракету. Отмечается, что это повышает шансы перехвата снаряда «устаревающими» комплексами ПВО.
По данным Financial Times, закупка дополнительных ракет для С-300 или «Бука», производящихся в России, невозможна, найти доступные запасы на мировом рынке сложно. В то же время украинская армия получила от Запада 30 зенитных самоходных установок Gepard и несколько современных систем ПВО IRIS-T и ЗРК NASAMS. Однако, по словам Игната, из-за истощения запасов Киеву нужны сотни единиц подобного вооружения.
«У нас нет другого выбора, кроме как перейти на эти виды оружия, поскольку советское оружие 70-х и 80-х годов... устарело», — указал полковник.
При этом Россия по-прежнему обладает обширным арсеналом баллистических ракет, отмечает Financial Times.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев нуждается в системах противовоздушной обороны, современных танках и военно-техническом снаряжении, напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 376 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 032 / сут.
- СМИ: У Киева истощаются запасы боеприпасов для С-300 и ЗРК «Бук»
- Брянский губернатор заявил об обстреле города Клинцы
- В Петербурге загорелось здание на территории завода «Звезда»
- Марочко сообщил о перестрелке между украинскими позициями в районе Кременной
- Глава ассоциации перевозчиков заявил, что подрыв моста под Мелитополем не нарушил движение в Крым
- В США умер автор музыки к сериалу «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти
- Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 21 декабря
- Бывший вице-канцлер Австрии назвал пугающими слова Меркель о Минских соглашениях
- Пушилин: Удары по энергообъектам Украины приближают поражение Киева
- СМИ: Плату за установку «умных» счетчиков включат в платежки за ЖКУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru