США выделят Украине $275 млн на закупку вооружений

Кирби также подчеркнул, что новый пакет будет включать средства для обороны от атак дронов, а также артиллерийские снаряды.

Он также добавил, что Белый дом выражает согласие с предложениями членов Палаты представителей о необходимости расширить аудит помощи для Украины.

Ранее Минфин США запросил у конгрессменов $14,5 млрд для Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

