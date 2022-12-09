США выделят Украине $275 млн на закупку вооружений

США выделили новый пакет военной помощи Украине в размере $275 млн. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

«Сегодня я рад объявить, что новый пакет оборонной помощи Украине в размере $275 млн скоро будет отправлен», — отметил адмирал.

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Кирби также подчеркнул, что новый пакет будет включать средства для обороны от атак дронов, а также артиллерийские снаряды.

Он также добавил, что Белый дом выражает согласие с предложениями членов Палаты представителей о необходимости расширить аудит помощи для Украины.

Ранее Минфин США запросил у конгрессменов $14,5 млрд для Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
ТЕГИ:Белый ДомВооружениеУкраинаСША
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