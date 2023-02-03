СМИ: ЦРУ предлагало России 20% территории Украины за мир

Глава Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бернс в середине января текущего года представил Киеву и Москве мирный план, сообщает Neue Zürcher Zeitung.

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По данным издания, глава белого дома Джо Байден направил руководителя управления на Украину и в Россию с предложением передать Москве около 20 процентов украинской территории в обмен на мир, чтобы избежать затяжного конфликта

Отмечается, что стороны отказались от этих решений по урегулирования. После того, как Бернс потерпел неудачу, президент США решил поставить Киеву танки Abrams.

Украина получит от 120 до 140 западных танков в рамках первой волны поддержки Киева, заявил ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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