СМИ: ЦРУ предлагало России 20% территории Украины за мир

По данным издания, глава белого дома Джо Байден направил руководителя управления на Украину и в Россию с предложением передать Москве около 20 процентов украинской территории в обмен на мир, чтобы избежать затяжного конфликта

Отмечается, что стороны отказались от этих решений по урегулирования. После того, как Бернс потерпел неудачу, президент США решил поставить Киеву танки Abrams.

Украина получит от 120 до 140 западных танков в рамках первой волны поддержки Киева, заявил ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

